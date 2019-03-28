С начала года перелеты подорожали в разы больше, чем за весь прошлый год

Авиакомпании бьют тревогу: им нужна всесторонняя поддержка государства. Из-за ее отсутствия перевозчики вынуждены перекладывать возросшие расходы на пассажиров, что уже привело к колоссальному росту стоимости билетов.

В Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратились к вице-премьеру Максиму Акимову с письмом, в котором говорится о "беспрецедентным по темпам роста практически всех видов прямых эксплуатационных расходов авиакомпаний", пишет "Коммерсантъ". В ассоциации обратили внимание на плачевное состояние целого ряда авиаперевозчиков, которым грозит банкротство, если не вмешаться в ситуацию.

"Совокупность указанных негативных факторов привела к резкому (у части авиакомпаний более чем в десять раз) снижению финансовой эффективности деятельности и убыткам",

– говорится в письме.

По оценкам АЭВТ, с января по февраль этого года авиабилеты подорожали на 7,5%, – втрое больше по сравнению с прошлым годом (2,3%). Главным фактором роста стало повышение цен на топливо. С 2017 года стоимость ГСМ подскочила почти на треть. Расходы авиакомпаний на топливо на сегодняшний день достигли 29% себестоимости услуги перелета. Кроме того, повысились траты на работу с аэропортами. Вылет самолета в среднем стал дороже на 10%.

Чтобы остаться на плаву, компании вынуждены резать важные статьи расходов, которые бьют не только по качеству сервиса, но и безопасности пассажиров. По сокращения попадают расходы на обновление самолетов и наземной инфраструктуры, некоторые программы обслуживания клиентов и закрытия некоторых маршрутов.

От государства требуются в первую очередь субсидии в размере 23 млрд рублей, увеличение обратного акциза на керосин на 70% и отмена НДС на полеты в обход московских и подмосковных аэропортов.



