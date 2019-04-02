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Несите ваши денежки: раскрыты способы разорения российских покупателей

Фото: Утро.ру
В магазинах чуть ли не на каждом шагу расставлены маркетинговые капканы

В новом выпуске известной телеведущей Елены Летучей раскрыты наиболее часто встречающиеся, говоря словами Остапа Бендера, относительно честные способы отъема денег у населения. О них рассказал профи в этом деле – маркетолог Николай Григорьев.

По его словам, атака на кошелек покупателя начинается уже в самом начале, когда он идет через так называемую "аллею витрин". Это места большого скопления посетителей, где выставляют в основном товары со скидками.

"Все списки, которые делались дома, все планы купить одно, второе, третье, они в этот момент рушатся полностью до основания",

– сказал Григорьев.

Пройти по такой "аллее" и не набрать полную корзину чрезвычайно сложно, потому что людям свойственна жадность. Рядовой посетитель магазина думает примерно так: "скидка – надо брать". Так что четкий список покупок является одной из главных защитных мер против "маркетингового колдовства", поэтому нужно железно придерживаться его.

Но не только привлекательные цены заставляют человека брать с полки то, что ему не очень нужно. Маркетологи активно используют обоняние "жертв", чтобы воздействовать на него вкусными ароматными запахами товара. Причем это касается как еды, так и бытовых вещей.

Эксперт советует быть начеку при покупке еды в упаковках. Дело в том, что здесь продавцы играют на невнимательности клиента.

"Сейчас достаточно много овощей и фруктов продаются упакованными, и цена дается за упаковку. А людям иногда свойственно психологически думать, что это цена за один килограмм. В то время как в упаковке цена дается за упаковку, а она может быть меньше [весом], 600-700 граммов",

– сказал Григорьев.

Удорожание товара может варьироваться сильно в зависимости от упаковки. В некоторых магазинах она может оказаться дороже содержимого, потому что подчеркивает высокий статус покупателя. В этом случае цена на продукт может вырасти в разы.

Также покупатель переплачивает при покупке мытых овощей или фруктов. По словам эксперта, эту хитрость маркетологов можно объяснить так: если вам лень мыть корнеплоды самим или на это просто нет времени, то вы можете заплатить за них побольше и получить чистенькими. Вопрос лишь в том, во сколько вы оцениваете свою прихоть.

"Это разговор с потребителем про то, насколько и как он оценивает свое свободное время", – заключил он.

Еще один метод нажиться на клиенте – продать ему вместе с замороженными продуктами воду. Речь идет о замороженных полуфабрикатах, свежей рыбе и морепродуктах.

"Торговля водой – это очень выгодный бизнес в целом. В рыбе, креветках это касается того, что называется панцирем… ледяной глазурью. Это нормативная вещь, вопрос в количестве. Если ее не более 4-5%, то это совершенно нормально",

– признал маркетолог.

Этот способ – настоящая золотая жила для предпринимателя, потому что определить на глаз, сколько в упаковке продукта и льда, практически невозможно. Если вес ледяной глазури, например на рыбе, составляет половину от общего, то тут в пору говорить об откровенном обмане, а не о маркетинговой уловке. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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