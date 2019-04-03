Хлеб дороже бензина: пекари требуют повысить цены

Большинству россиян хватает денег только на еду, а скоро останется лишь на черствую горбушку

Хлеб не может стоить дешевле бензина. Об этом заявил гендиректор ОАО "Хлебодар" Аркадий Гольдштейн. По его мнению, Россия должна взять на вооружение опыт других стран, где стоимость хлебобулочных изделий привязана к топливу.

"В максимально развитых странах: Америка, Германия, Канада, Австралия, Новая Зеландия - килограмм хлеба стоит как 3-5 литров бензина. Во Франции и Португалии – 2 литра бензина. Россия должна попадать в этот диапазон", – указал Гольдштейн.

Учитывая, что литр бензина в РФ стоит более 40 руб., цена хлеба должна составлять не менее 80, подсчитал директор хлебозавода.

"Если бы он стоил 80 рублей, мы бы столько доброго еще сделали для людей", – приводит слова Гольдштейна "СуперОмск".

Ранее директор омского хлебозавода предлагал тем, кому продукт после подорожания окажется не по карману, отказаться от автомобиля и ходить пешком, а сэкономленные на бензине деньги тратить на хлеб.

Между тем, по последним подсчетам Росстата, многие россияне, действительно, вынуждены отказывать себе во всем, чтобы прокормить семью, сообщает РБК. Так, половина населения не может позволить себе и недельного отпуска вне дома. Каждый пятый (21%) не имеет денег на фрукты, а каждый третий (35%) – на новую пару обуви к сезону.

Последнее обстоятельство уже вызвало недоумение руководства страны.

"В Кремле не понимают, откуда у Росстата взялась информация о нехватке денег на обувь у жителей России, – цитирует "Царьград" пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. – Хотели бы разъяснений".