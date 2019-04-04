Цены на овощи резко подскочили

Самые дешевые ингредиенты "борщевого набора" стали самыми дорогими

Лидером продовольственной инфляции в России стала капуста белокочанная. За март она подорожала на 41,5%, а с конца декабря 2018 г. – на целых 68%. Такие данные приводит Росстат.

Другие овощи из "борщевого" набора тоже поднялись в цене. Так, морковь с начала года стала дороже на 21%, репчатый лук и помидоры – на 33%.

Эксперты объясняют повышение стоимости самых простых овощей, традиционно выращиваемых в России, тем, что в прошлом году цены на них были "заморожены", пишет "Российская газета".

"Хозяйства, которые традиционно занимались выращиванием капусты, начали сокращать площади из-за низких цен. В итоге на рынке сформировался некоторый дефицит, который и подтолкнул цены вверх", – отметил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

Это же пояснение распространяется и на другие овощи, растущие на открытом грунте, свежий сбор которых наступит лишь через несколько месяцев. Что касается тепличных томатов, то их стоимость во многом зависит от погодных условий и тарифов на электроэнергию. Чем меньше солнечных дней, тем дороже помидоры.