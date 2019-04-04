Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Цены на овощи резко подскочили

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Любимов Андрей
Самые дешевые ингредиенты "борщевого набора" стали самыми дорогими

Лидером продовольственной инфляции в России стала капуста белокочанная. За март она подорожала на 41,5%, а с конца декабря 2018 г. – на целых 68%. Такие данные приводит Росстат.

Другие овощи из "борщевого" набора тоже поднялись в цене. Так, морковь с начала года стала дороже на 21%, репчатый лук и помидоры – на 33%.

Эксперты объясняют повышение стоимости самых простых овощей, традиционно выращиваемых в России, тем, что в прошлом году цены на них были "заморожены", пишет "Российская газета".

Фото: Агентство городских новостей

"Хозяйства, которые традиционно занимались выращиванием капусты, начали сокращать площади из-за низких цен. В итоге на рынке сформировался некоторый дефицит, который и подтолкнул цены вверх", – отметил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

Это же пояснение распространяется и на другие овощи, растущие на открытом грунте, свежий сбор которых наступит лишь через несколько месяцев. Что касается тепличных томатов, то их стоимость во многом зависит от погодных условий и тарифов на электроэнергию. Чем меньше солнечных дней, тем дороже помидоры. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В НАТО признали неизбежной войну против России

Без "российской угрозы" существование блока теряет всякий смысл

Москвичей предупредили об аферах со счетчиками

В мэрии рекомендовали не разговаривать с мошенниками

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей