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Продукты в России резко подорожают

Фото: Zuma/ТАСС
Центробанк сообщил о влиянии инфляции на ценники в магазинах

Россиянам следует морально подготовиться к неизбежному росту стоимости продуктов питания. Согласно прогнозу Центробанка РФ, в конце марта - начале апреля ожидается скачок цен. Виновата в этом, прежде всего, инфляция.

"В феврале 2019 г. годовая продовольственная инфляция выросла на 0,4 п.п., до 5,9%", – сообщил регулятор.

Многие производители уже учли и повышение НДС, и подорожание бензина, и увеличение цен на сырье. Однако итоговые цены на продукцию еще не установились. В частности, "сохранилась тенденция к росту годовых темпов удорожания хлеба, хлебобулочных, мучных кондитерских, макаронных и крупяных изделий до 4,6–6,7%", предупреждает ЦБ.

Фото: www.globallookpress.com

"По прогнозу Банка России, годовая инфляция достигнет в марте-апреле локального максимума", – сказано в отчете.

Помимо роста цен на хлеб и крупы, сильно подскочит стоимость помидоров и огурцов, а затем и мясных и молочных продуктов, пишет НСН.

Эксперты отмечают, что на инфляцию влияет также ослабление национальной валюты. Сейчас она держит курс на укрепление, однако стабильному рублю осталось недолго, сообщает "URA.RU".

Ранее специалисты прогнозировали подорожание доллара сразу на 5 рублей.

Фоторепортаж
Популярными продуктами опасно закусывать крепкий алкоголь
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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