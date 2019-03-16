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Цены на хлеб резко подскочат

Фото: www.globallookpress.com
Главный продукт стал "жертвой" повышения тарифов ЖКХ и арендных плат

В Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) считают, что в 2019 году россиянам стоит ожидать резкого подорожания хлеба.

Отмечается, что по итогам года, рост стоимости продукции составит 5-6%, несмотря на то, что в 2018 году цена заметно снизилась, передает РИА "Новости".

В РОСПиК подчеркнули, что повышение связано с увеличением тарифов ЖКХ и цен на ГСМ, а также арендных ставок. При этом данный прогноз "укладывается в рамки среднегодовых темпов инфляции".

Ранее в ЦБ РФ предупредили россиян о скачке цен на главные продукты. Кроме подорожания хлеба и крупы, сильно подскочит стоимость помидоров и огурцов, а затем мясных и молочных продуктов.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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