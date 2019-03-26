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Россиянам поднимут цены на газ

Фото: www.globallookpress.com
Гражданам придется из своего кармана оплачивать реализацию идей Минэнерго

Внедрение в России интеллектуальных систем учета газа обойдется примерно в 385 млрд рублей. Такие данные Минэнерго направило в правительство. Эти расходы будут возложены на граждан, которым поднимут плату за газ.

"Умные" газовые счетчики, с одной стороны, выгодны всем. Потребители смогут контролировать свой расход топлива, при этом им не придется ежемесячно передавать показания. Поставщики, в свою очередь, смогут дистанционно отключать от системы газоснабжения злостных неплательщиков.

Однако стоимость одного прибора такого учета газа (ПУГ) сейчас составляет от 11 тысяч до 15 тыс. рублей, сообщают "Известия". Для его монтажа и регулярных проверок представители распределительных компаний должны получить вход в частное жилье. Это хлопотно и дорого.

Минэнерго предлагает два варианта финансирования замены газовых счетчиков, но в любом случае это в конечном итоге увеличит сумму платежей для потребителей, отмечает РИА ФАН.

По мнению директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, тарифы на газ для россиян вырастут на 5-10%. Сама же замена будет небыстрой: скорее всего, "умные" ПУГ будут устанавливать в конце срока работы уже действующих приборов, который составляет от 4 до 12 лет в зависимости от марки счетчика.

Ранее в России был принят закон о внедрении интеллектуальной системы учета электроэнергии к 1 января 2022 года.

Николай ВИКТОРОВ
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