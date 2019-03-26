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Дешевые лекарства достанутся избранным

Фото: www.globallookpress.com
Забота об инвалидах ударит по карману здоровых граждан

Цены на жизненно важные лекарства будут пересмотрены. Минздрав выпустил новые правила регистрации стоимости препаратов с 2020 года.

Цель инициативы, предложенной пока для общественного обсуждения, похвальна: понизить цены на лекарства из сегмента ЖНВЛП. Таковых сейчас в России 735, их годовой объем продаж составляет примерно 700 млрд руб., то есть половину всего фармацевтического рынка в РФ, пишет "Коммерсант". Пользуются ими в основном инвалиды, пожилые люди и пациенты, страдающие редкими тяжелыми заболеваниями. Зачастую они получают лекарства бесплатно, покупка идет за счет бюджета.

Чтобы производители и фармсети не задирали цены, Минздрав прописал параметры, по которым должна вычисляться максимально возможная отпускная стоимость. "Потолком" для оригинальных препаратов станет самый меньший из трех показателей – референтной цены по валютному курсу 2017–2018 г.г., ранее зарегистрированной цены и исключенной цены (с учетом правила трех лет). Для дженериков будут установлены понижающие коэффициенты от стоимости оригинального препарата.

Фото: www.globallookpress.com

Высчитанные таким образом цены должны быть перерегистрированы, в противном случае препарат запретят к продаже на территории РФ.

Эксперты, ознакомленные с предложением Минздрава, опасаются, что ряд иностранных производителей предпочтет уйти с российского рынка, но не возиться с перерегистрацией. Тем более что прибыль будет существенно ограничена новыми правилами.

Другое опасение в том, что данное постановление касается только списка ЖНВЛП. Соответственно, производители и аптеки смогут компенсировать недополученную выгоду за счет увеличения цен на остальные лекарства.

Фото: www.globallookpress.com

Под угрозой и производство дженериков, рентабельность которого и так не велика, считает представитель фармкомпании "Биокад" Алексей Торгов.

"При снижении иностранной компанией стоимости инновационного лекарства снижать ее придется и российскому производителю аналога", – пояснил он. 

Ранее японская фармацевтическая компания Takeda отказалась от поставок  популярных в России лекарств.

Николай ВИКТОРОВ
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