Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В России разработали новое лекарство от рака

Фото: www.globallookpress.com
На помощь медикам пришли почвоведы

Черные муравьи-древоточцы помогут справиться с онкологическими болезнями – в их кишечнике специалисты из МГУ имени М.В. Ломоносова и "Сколково" нашли штамм бактерий, производящий природный антибиотик нибомицин.

По словам научного сотрудника факультета почвоведения МГУ Юлии Закалюкиной, на это открытие ученых натолкнул факт симбиоза между южноамериканскими муравьями-листорезами и обитающими на их покровах актинобактериями, производящими антибиотики.

"Мы предположили, что взаимовыгодное взаимодействие между ними не уникально, и изучили черных муравьев-древоточцев, распространенных во многих регионах России", – 

приводит РИА "Новости" слова Закалюкиной. Так как в последнее время все актуальнее становится проблема появления супербактерий – опасных микроорганизмов, устойчивых к действию созданных человеком антибиотиков, исследователи обратились к поиску природных борцов с возбудителями болезней.

Российские исследователи решили изучить микрофлору обычных черных муравьев, живущих в лесах средней полосы России, так как эти насекомые обитают в условиях постоянной "антисанитарии". В связи с этим специалисты заинтересовались вопросом, как же муравьи справляются с постоянными атаками патогенных микробов. 

Выяснилось, что муравьев защищали бактерии рода Streptomyces, которые вырабатывают антибиотик нового типа, молекулы которого быстро убивали микроорганизмы, в том числе считающийся неуязвимым стафилококк и фторхинолы. Когда ученые изучили структуру "неизвестного" природного лекарства, то обнаружили, что имеют дело с нибомицином – малоизученным природным антибиотиком, который был открыт в далеком 1955 году.

При этом нибомицин убивает не только супербактерии, но и раковые клетки в новообразованиях в легких. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Италия восстала против антироссийских санкций

Власти страны потребовали немедленно отменить все ограничения

Американцы набросились на Люксембург за визит Медведева

Заокеанские послы попытались надавить на больную мозоль, сравнив герцогство с Крымом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей