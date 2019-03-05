На помощь медикам пришли почвоведы

Черные муравьи-древоточцы помогут справиться с онкологическими болезнями – в их кишечнике специалисты из МГУ имени М.В. Ломоносова и "Сколково" нашли штамм бактерий, производящий природный антибиотик нибомицин.

По словам научного сотрудника факультета почвоведения МГУ Юлии Закалюкиной, на это открытие ученых натолкнул факт симбиоза между южноамериканскими муравьями-листорезами и обитающими на их покровах актинобактериями, производящими антибиотики.

"Мы предположили, что взаимовыгодное взаимодействие между ними не уникально, и изучили черных муравьев-древоточцев, распространенных во многих регионах России", –

приводит РИА "Новости" слова Закалюкиной. Так как в последнее время все актуальнее становится проблема появления супербактерий – опасных микроорганизмов, устойчивых к действию созданных человеком антибиотиков, исследователи обратились к поиску природных борцов с возбудителями болезней.

Российские исследователи решили изучить микрофлору обычных черных муравьев, живущих в лесах средней полосы России, так как эти насекомые обитают в условиях постоянной "антисанитарии". В связи с этим специалисты заинтересовались вопросом, как же муравьи справляются с постоянными атаками патогенных микробов.

Выяснилось, что муравьев защищали бактерии рода Streptomyces, которые вырабатывают антибиотик нового типа, молекулы которого быстро убивали микроорганизмы, в том числе считающийся неуязвимым стафилококк и фторхинолы. Когда ученые изучили структуру "неизвестного" природного лекарства, то обнаружили, что имеют дело с нибомицином – малоизученным природным антибиотиком, который был открыт в далеком 1955 году.

При этом нибомицин убивает не только супербактерии, но и раковые клетки в новообразованиях в легких.

