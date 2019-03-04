Дешево и полезно: доступный овощ снижает риск рака

Ученые выяснили неожиданную пользу помидоров

Специалисты американского университета Тафтса выяснили, что при употреблении томатов снижается риск развития жировой болезни печени рака и воспалений – сообщают MedicalXpress.



Это происходит из-за каротиноидного пигмента ликопина – он содержится в томатах. Авторы исследования пришли к таким выводам после эксперимента на мышах: они вводили им канцероген, вызывающий злокачественные опухоли в печени. Потом грызунов кормили вредной пищей, но половине из них давали также томатный порошок.

В нем, как и в обычных плодах, содержится ликопин —пигмент, определяющий окраску. Его основная функция в человеческом организме — антиоксидантная. Пигмент повышает уровень полезной микрофлоры, а также увеличивает ее разнообразие. Это предотвращает рост некоторых бактерий, вызывающих воспаление.

Интересно, что отдельное употребление ликопина дает меньший эффект, чем если получать его из помидоров. Это объясняется наличием в целых томатах дополнительных полезных веществ, таких как витамины Е и С, минералы, фенольные соединения и пищевые волокна.