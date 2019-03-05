Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Все гораздо страшнее: проблемы с зубами могут убить

Фото: pixabay.com
продолжениеБытовая химия таит коварную опасность
Бактерии полости рта могут ускорять рост других заболеваний

Специалисты Колумбийского университета США выяснили, что одна из бактерий полости рта не только участвует в процессе разрушения зубов, но и ускоряет развитие некоторых видов рака.

MedicalXpress сообщают, что в культуре здоровых клеток толстой кишки отсутствует белок аннексин A1, который стимулирует рост злокачественной опухоли. В ходе эксперимента с участием мышей было установлено, что подавление бактерии Fusobacterium nucleatum способно замедлить разрастание новообразований.

Также были проанализированы данные почти 500 пациентов с первичным раком кишечника. Повышенная активность аннексина А1 была связана с наихудшим прогнозом вне зависимости от пола, возраста и стадии развития опухоли.

Сейчас ученые разрабатывают новый метод выявления агрессивных видов рака с помощью аннексина А1 как биомаркера.

Рак толстой кишки в США занимает второе место по количеству смертей от онкологических заболеваний. Опухоли возникают из-за генетических мутаций, которые обычно накапливаются в течение десятилетий.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Италия восстала против антироссийских санкций

Власти страны потребовали немедленно отменить все ограничения

Американцы набросились на Люксембург за визит Медведева

Заокеанские послы попытались надавить на больную мозоль, сравнив герцогство с Крымом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей