Все гораздо страшнее: проблемы с зубами могут убить

Бактерии полости рта могут ускорять рост других заболеваний

Специалисты Колумбийского университета США выяснили, что одна из бактерий полости рта не только участвует в процессе разрушения зубов, но и ускоряет развитие некоторых видов рака.



MedicalXpress сообщают, что в культуре здоровых клеток толстой кишки отсутствует белок аннексин A1, который стимулирует рост злокачественной опухоли. В ходе эксперимента с участием мышей было установлено, что подавление бактерии Fusobacterium nucleatum способно замедлить разрастание новообразований.

Также были проанализированы данные почти 500 пациентов с первичным раком кишечника. Повышенная активность аннексина А1 была связана с наихудшим прогнозом вне зависимости от пола, возраста и стадии развития опухоли.

Сейчас ученые разрабатывают новый метод выявления агрессивных видов рака с помощью аннексина А1 как биомаркера.

Рак толстой кишки в США занимает второе место по количеству смертей от онкологических заболеваний. Опухоли возникают из-за генетических мутаций, которые обычно накапливаются в течение десятилетий.