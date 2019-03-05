Все гораздо страшнее: проблемы с зубами могут убить

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Специалисты Колумбийского университета США выяснили, что одна
из бактерий полости рта не только участвует в процессе разрушения зубов, но и
ускоряет развитие некоторых видов рака.
MedicalXpress сообщают, что в культуре здоровых клеток толстой кишки отсутствует белок аннексин A1, который стимулирует рост злокачественной опухоли. В ходе эксперимента с участием мышей было установлено, что подавление бактерии Fusobacterium nucleatum способно замедлить разрастание новообразований.
Также были проанализированы данные почти 500 пациентов с первичным раком кишечника. Повышенная активность аннексина А1 была связана с наихудшим прогнозом вне зависимости от пола, возраста и стадии развития опухоли.
Сейчас ученые разрабатывают новый метод выявления агрессивных видов рака с помощью аннексина А1 как биомаркера.
Рак толстой кишки в США занимает второе место по количеству смертей от онкологических заболеваний. Опухоли возникают из-за генетических мутаций, которые обычно накапливаются в течение десятилетий.
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