По Крыму ползет корь

Число заболевших растет

С начала года на полуострове зафиксировано 40 случаев заражения корью. Болезнь только набирает обороты, но врачи предполагают, что показатели только будут расти.

Врач-инфекционист Людмила Прокудина в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила о 14 новых эпизодах кори только за последние 3 дня.

По ее словам, 1 марта появились официальные данные о том, что на полуострове зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных случая заболевания корью. Около 20% случаев от этого числа были привезены с территории соседнего государства, а еще у 86% инфицированных не было прививок от этого заболевания.

Врач отметила, что до 2016 года в Крыму вообще не было кори, отдельные вспышки начали появляться в 2017 и идут по нарастающей.

Согласно статистическим данным, за минувший год было 37 эпизодов кори, а за два месяца текущего уже 40 подтвержденных эпизодов. Тех же, кому диагноз "корь" ставится под вопросом – значительно больше. И, по словам медика, цифра эта будет только расти.



