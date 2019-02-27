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Все хуже и хуже: антибиотики перестали лечить болезни

Резистентность бактерий к лекарственным препаратам выросла

Возбудители болезней, передающихся людям от животных, такие, как сальмонелла, в последнее время стали трудно излечимы с помощью антибактериальных средств.

В ряде стран бактерии вида сальмонелла, а также кампилобактерии (возбудители ряда опасных кишечных инфекций) уже не могут быть уничтожены с помощью фторхинолов – лекарственных веществ, обладающих выраженной противомикробной активностью и широко применяющихся в медицине, – предупреждает Европейский центр предотвращения болезней и контроля.

Медики призывают с осторожностью использовать антибактериальные лекарственные средства, чтобы не усугублять ситуацию. Они предупреждают, что, если резистентность к антибиотикам вырастет, врачи не смогут лечить с помощью традиционных медикаментов даже самые обычные болезни.

Валентина МАЙОРОВА
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