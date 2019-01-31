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Цены на лекарства вырастут

Фото: www.globallookpress.com
На фармацевтическом рынке дали неутешителльный прогноз

Инфляция, повышение ставки НДС и внедрение маркировки могут привести к подорожанию лекарственных средств.

Такой вывод озвучили эксперты в комментариях РИА "Новости". По словам генерального директора аналитического агентства DSM Group Сергея Шуляка, рост цен на препараты будет соответствовать темпам инфляции по стране. При этом официальный прогноз российского кабмина по инфляции на 2019 год равен 4,3%, прогноз Центрального банка чуть выше – 5-5,5%.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов считает, что в 2019 г. стоимость лекарств повысится на 4-6%, а в консалтинговой компании IPT Group уверены, что рост цен будет более серьезным: от 2-12% на российские препараты до 3-15% – на импортные.

Как объясняют специалисты фармацевтического рынка, к увеличению стоимости отечественных медикаментов может привести падение курса рубля относительно доллара и евро, которое случилось в конце 2018 г., ведь для изготовления российских препаратов за рубежом покупаются многие фармацевтические субстанции и оборудование.  

Валентина МАЙОРОВА
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