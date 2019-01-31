Приехали: раскрыта неожиданная причина импотенции

Заядлые автомобилисты рискуют заработать половое бессилие

Специалисты Университета Гуанчжоу выяснили, что долговременное воздействие бензиновых двигателей на организм представителей сильного пола может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.



К таким выводам исследователи пришли, проведя опыт на грызунах. Оказалось, что выхлопные газы однозначно являются одним из факторов нешуточного ухудшения мужского здоровья, сообщает журнал JSM.

Лабораторные эксперименты показали, что четырех– и шестичасовое ежедневное воздействие выхлопных газов на организм самцов грызунов вызывает значительное снижение потенции и другие проблемы с половыми органами. Кроме того, у животных наблюдалось сильное воспаление слизистой, фиброз легких, а также изменения в тканях репродуктивных органов.

Однако есть и ряд простых способов, как повысить потенцию. Помощниками в этом могут стать самые обычные овощи и фрукты. Как писало "Утро.ру", корнеплодом, укрепляющим мужскую силу, является свекла.

Еще один полезный в этом отношении овощ – огурец. Только есть последний лучше консервированным – при солении в огурцах сохраняют почти все свои витамины, а также обогащаются соли натрия, хлора и магния, которые благотворно влияют на потенцию.