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Цены на хлеб вырастут в разы

Фото: www.globallookpress.com
Резкий скачок может спровоцировать вдвое подорожавшая мука

 Хлеб – один из главных продуктов страны. Он, пожалуй, самый частый гость на столах россиян, поэтому его цена волнует общественность.

В середине марта прогнозировали ее рост на фоне подорожания платы за "коммуналку" и аренду. Однако существуют и другие факторы, например: увеличение НДС, скачок ценника на бензин.

Фото: www.globallookpress.com

Кстати, мука за последний год серьезно ударила по карману. Ее оптовая закупка взлетела почти вполовину, пишет телеканал "360", ссылаясь на аналитику "Коммерсанта" и РБК.

Сейчас тонна муки высшего сорта стоит порядка 20,3 тыс. руб., хотя буквально в 2018-м ее можно было приобрести за 13,3 тыс. руб. Однако в Минсельхозе ценового всплеска на хлебобулочные изделия не прогнозируют. Что, в принципе, не исключено.

Вероятнее всего, резкого изменения не будет. Ценник накрутят постепенно, чтобы цифры не бросались в глаза.

Фото: www.globallookpress.com

Если за точку отсчета взять майское подорожание, то к нынешнему марту цена достигла своего пика, подпрыгнув на 53%. Но после 10 числа картина изменилась. Мука стала дешеветь, пусть и незначительно: с 21,7 до 21,3 тыс. руб. за тонну.

Ксения АНДРЕЕВА
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