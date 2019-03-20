Япония лишила россиян важных лекарств

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Фармацевтическая компания Takeda выводит с рынка несколько лекарств. Одно из них – средство
от аритмии – занимало почти 60% рынка.
Поставки препарата для сердца "Атенолол Никомед" прекратятся уже с апреля этого года. Япония уведомила об этом российскую Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения, сообщает РБК. Полностью препарат из аптек не исчезнет – его производят еще несколько фирм, но объемы их поставок покрывают только 40% рынка. Всего в 2018 г. российские пациенты купили 2,9 млн упаковок атенолола, 1,6 млн из которых были производства Takeda.
Японская компания назвала причиной ухода "глобальный пересмотр продуктового портфеля компании, а также необходимость переоснащения производства для выпуска других лекарственных препаратов".
Российские врачи к этому веществу относятся хорошо и часто выписывают его для пациентов, сообщил РБК врач Алексей Эрлих. Он считает, что дефицит на пациентах скажется не сильно.
"Хотя я люблю этот препарат как доктор, его можно заменить на другие препараты из фармакологической группы бета-адреноблокаторов. У него много хороших замен и альтернатив", – пояснил он.
Два других препарата, которые выведут с рынка, антидепрессант "Амитриптилин Никомед" (Takeda поставляет 40%) и противопротозойное средство "Метронидазол Никомед". Причины вывода средств идентичны.
Все эти препараты входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, их цена регулируется государством. Takeda могла принять решение о выводе препаратов с рынка, поскольку их производство стало для нее нерентабельным.
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