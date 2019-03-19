Названы первые признаки проблем со здоровьем

Организм подсказывает, когда что-то идет не так

Ученые из Лондона рассказали о 5 признаках, которые могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем.



Покалывание в конечностях – предупреждает о риске развития инсульта, а сильное потоотделение указывает на вероятность лимфомы или миеломы – это злокачественная опухоль, образующаяся в костном мозге.

Частые ночные позывы в туалет говорят о различных нарушениях в работе мочеполовой системы, а также могут быть первым сигналом рака.

Постоянное чувство усталости может быть связано с недостатком в организме железа и витамина D или избыточной активности щитовидной железы.

Непрекращающаяся жажда, быстрая потеря или набор вес без причины могут указывать на онкологические заболевания или диабет сообщает Telegraph.

Рак кишечника, от которого умирают более полумиллиона человек в год, дает знать о себе одышкой, вздутием живота и судорогами. А ранее ученые из США выяснили, почему онкологические заболевания почти всегда затрагивают печень. Чтобы снизить риск появление опухолей, нужно есть один простой овощ.