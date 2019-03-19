Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Названы первые признаки проблем со здоровьем

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеХроническую усталость победит особая диета
Организм подсказывает, когда что-то идет не так

Ученые из Лондона рассказали о 5 признаках, которые могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. 

Покалывание в конечностях – предупреждает о риске развития инсульта, а сильное потоотделение указывает  на вероятность лимфомы или миеломы – это злокачественная опухоль, образующаяся в костном мозге.

Частые ночные позывы в туалет говорят о различных нарушениях в работе мочеполовой системы, а также могут быть первым сигналом рака.

Постоянное чувство усталости может быть связано с недостатком в организме железа и витамина D или избыточной активности щитовидной железы.

Непрекращающаяся жажда, быстрая потеря или набор вес без причины могут указывать на онкологические заболевания или диабет сообщает Telegraph.

Рак кишечника, от которого умирают более полумиллиона человек в год, дает знать о себе одышкой, вздутием живота и судорогами. А ранее ученые из США выяснили, почему онкологические заболевания почти всегда затрагивают печень. Чтобы снизить риск появление опухолей, нужно есть один простой овощ

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Страшная тайна: от россиян скрыли правду о переговорах по Курилам

Чиновники двух стран тихо решат между собой судьбу островов

"Увидели своими глазами": чем немцы жертвуют ради Крыма

Зарубежные гости готовы отказаться от Украины

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей