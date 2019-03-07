Под ударом всегда оказываются главные клетки этого органа

Ученые из университета Пенсильвании провели исследование с целью узнать, почему раковая болезнь чаще всего перемещается в печень.



Специалисты установили, что главные функциональные клетки печени – гепатоциты – находятся в самом центре цепной реакции. Для эксперимента использовали мышей с раком поджелудочной железы. У онкобольных грызунов гепатоциты становились активными.

Затем ученые привлекли к научной работе экспертов из Университета Кентукки. Общими усилиями они доказали, что эта же биология может быть замечена у пациентов с поражением поджелудочной железы, а также раком толстой кишки и легких – пишет Nature.

Методы лечения, которые нацелены на гепатоциты, в состоянии предотвратить распространение рака на печень, что является основной причиной смертности от онкологических заболеваний.