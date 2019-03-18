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Названы первые признаки рака кишечника

Фото: www.globallookpress.com
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Ежегодно от этого онкологического заболевания умирают 500 тысяч человек

Каждый год в мире 1 млн человек узнают о своем страшном диагнозе, в России каждый третий зарегистрированный рак – это рак кишечника.

Заболевания обычно появляется у людей пожилого возраста, но молодые люди могут оказаться в группе риска, особенно если ведут малоподвижный образ жизни, едят много переработанного мяса, а овощами пренебрегают. Поэтому важно знать ранние признаки рака кишечника, чтобы вовремя принять меры и повысить шансы на успешное излечение.

Анемия. Этот симптом может быть признаком внутреннего кровотечения – в том числе вызванного раком толстой кишки. Обычно следы крови в кале появляются через полгода после развития опухоли, а вот симптомы анемии и пониженный гемоглобин появляются практически сразу. Повышенная усталость, головокружения, бледность – все эти симптомы достаточно серьезны, нужно обратиться к врачу и проверить состояние кишечника – пишет "Домашний очаг".

Фото: www.globallookpress.com

Одышка. При внутреннем кровотечении тело добавляет в кровь больше плазмы, а вот уровень железа и эритроцитов остается прежним. Поэтому кровь теряет способность переносить кислород – возникает одышка.

Вздутие живота и судороги. Эти симптомы могут быть признаками многих заболеваний, но часто сигнализируют именно об опухоли. Стоит обратиться к врачу и пройти процедуру колоноскопии.

Регулярные запоры. Они могут быть связаны с препятствием в кишечнике – он не позволяет каловым массам выходить из организма. Такой преградой может быть опухоль. Найти ее поможет врач.   

Изменение формы и цвета стула. На размер и форму выделений может влиять формирующаяся опухоль. Еще один симптом, который не стоит игнорировать – изменение цвета. Если они стали темными, по цвету и консистенции напоминают смолу, это может говорить о скрытой крови в кале, что является одним из ранних признаков рака кишечника.

Ранее Утро писало о болезнях, которых заставляют мозг стареть раньше времени. 

Дарья ПЕТРОВА
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