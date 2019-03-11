Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Ученые Эдинбургского университета в Великобритании провели
исследование и выяснили, как заболевания влияют на преждевременное старение
мозга.
В эксперименте приняли участие 9772 человека в возрасте от 44 до 79 лет. Добровольцам провели магнитно-резонансную томографию для поиска связей между структурой головного мозга и факторами, способствующими повреждению кровеносных сосудов и ухудшению кровоснабжения центральной нервной системы.
Оказалось, что курение, высокое кровяное давление, ожирение и диабет вызывают преждевременное старение мозга – сообщает MedicalXpress.
Эти болезни способствуют уменьшению количества серого вещества – совокупности клеточных тел нейронов, глиальных клеток и капилляров. Это приводит к сокращению объема и ухудшению качества белого вещества. Сильнее всего эта связь проявлялась у людей среднего возраста.
У испытуемых с самым высоким риском повреждения сосудов объем мозга сокращался на 3 процента по сравнению с нормой, а белое вещество имело в 1,5 раза больше повреждений. Затронутые области включали в себя участки, отвечающие за мышление, а также те, которые обычно изменяются при Альцгеймере.
Ранее Утро писало об овоще, который снижает риск развития рака.
Трагедия унесла жизни 157 человек
Тревогу забили в стремительно нищающей соседней стране