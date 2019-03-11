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Некоторые болезни заставляют мозг стареть раньше времени

Фото: www.globallookpress.com
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Специалисты выяснили факторы, влияющие на кровоснабжение и когнитивные функции

Ученые Эдинбургского университета в Великобритании провели исследование и выяснили, как заболевания влияют на преждевременное старение мозга.

В эксперименте приняли участие 9772 человека в возрасте от 44 до 79 лет. Добровольцам провели магнитно-резонансную томографию для поиска связей между структурой головного мозга и факторами, способствующими повреждению кровеносных сосудов и ухудшению кровоснабжения центральной нервной системы.

Оказалось, что курение, высокое кровяное давление, ожирение и диабет вызывают преждевременное старение мозга – сообщает MedicalXpress.

Эти болезни способствуют уменьшению количества серого вещества – совокупности клеточных тел нейронов, глиальных клеток и капилляров. Это приводит к сокращению объема и ухудшению качества белого вещества. Сильнее всего эта связь проявлялась у людей среднего возраста.

У испытуемых с самым высоким риском повреждения сосудов объем мозга сокращался на 3 процента по сравнению с нормой, а белое вещество имело в 1,5 раза больше повреждений. Затронутые области включали в себя участки, отвечающие за мышление, а также те, которые обычно изменяются при Альцгеймере. 

Ранее Утро писало об овоще, который снижает риск развития рака. 

Дарья ПЕТРОВА
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