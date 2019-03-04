Разработано сильнейшее средство для потенции

Гель может стать мощной альтернативой виагре

Новое средство выпущено в форме геля, его основой стал яд бразильского блуждающего паука. Ученые утверждают, что их изобретение намного эффективнее популярной виагры – сообщает The Sun.



Судя по описанию, гель помогает достичь эрекции в течение 20-30 минут и держится она около часа. При этом сексуальная стимуляция не требуется. Еще один плюс геля в том, что он помогает женщинам со сниженным либидо.

Клиническое испытание показало, что у представителей сильной половины человечества, втиравших гель BZ371, наблюдалось 113%-е повышение кровотока к их половому органу.

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