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Разработано сильнейшее средство для потенции

Фото: www.globallookpress.com
Гель может стать мощной альтернативой виагре

Новое средство выпущено в форме геля, его основой стал яд бразильского блуждающего паука. Ученые утверждают, что их изобретение намного эффективнее популярной виагры – сообщает The Sun.

Судя по описанию, гель помогает достичь эрекции в течение 20-30 минут и держится она около часа. При этом сексуальная стимуляция не требуется. Еще один плюс геля в том, что он помогает женщинам со сниженным либидо.

Клиническое испытание показало, что у представителей сильной половины человечества, втиравших гель BZ371, наблюдалось 113%-е повышение кровотока к их половому органу. 

Ранее "Утро" писало о лучших продуктах для повышения потенции. 

Дарья ПЕТРОВА
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