Вещий сон: назван предвестник скорой смерти

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За несколько недель до смерти людям начинают сниться одинаковые сны – к такому выводу пришли врачи из хосписа Буффало в штате Нью-Йорк.
По словам доктора Кристофера Керра, около 80% пациентов начинали видеть своих умерших родственников или супругов. Кроме того, в снах часто повторялся образ путешествия – к примеру, люди собирались в дорогу и паковали чемоданы, а затем ехали куда-то на поезде или другом транспорте. Керр отмечает, что, по рассказам его подопечных, эти сны были очень яркими – они отличались от тех, что видит каждый на протяжении своей жизни.
Во время ночных видений умершие были радостны и ласковы. Обитатели хосписа признавались, что во сне им не хотелось расставаться с ними. Доктор Керр собрал достаточно большой объем информации относительно предсмертных сновидений – в течение 10 лет он опросил 14 тыс. пациентов, сообщает CBS Pittsburgh.
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