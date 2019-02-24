Смена режима питания и привычек спасет от опасного недуга

Высокое давление мучает многих людей, однако избавиться от этой проблемы можно довольно легко, если следовать главным правилам.

Чтобы не заработать себе гипертонию необходимо ограничить потребление соли до 5 граммов в сутки. Кроме того, нужно внимательно следить за индексом массы тела. Чем больше лишних килограмм, тем выше может подскочить давление.

Также следует поменять свой рацион питания. В пищу стоит употреблять много морской рыбы, овощей и фруктов. А вот от красного мяса и жирных молочных продуктов лучше избавиться.

На организм также влияют и вредные привычки – курение и алкоголь. Ученые признали, что 14 порций спиртного в неделю являются относительно безопасными для здоровья, а женщинам нужно пить в 2 раза меньше, передает КП Украина.

Отличной профилактикой гипертонии станет физическая активность. Врачи советуют минимум 150 минут двигательной активности в неделю, или не менее чем по 30 минут 5 дней в неделю.