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Высокое давление мучает многих людей, однако избавиться от этой проблемы можно довольно легко, если следовать главным правилам.
Чтобы не заработать себе гипертонию необходимо ограничить потребление соли до 5 граммов в сутки. Кроме того, нужно внимательно следить за индексом массы тела. Чем больше лишних килограмм, тем выше может подскочить давление.
Также следует поменять свой рацион питания. В пищу стоит употреблять много морской рыбы, овощей и фруктов. А вот от красного мяса и жирных молочных продуктов лучше избавиться.
На организм также влияют и вредные привычки – курение и алкоголь. Ученые признали, что 14 порций спиртного в неделю являются относительно безопасными для здоровья, а женщинам нужно пить в 2 раза меньше, передает КП Украина.
Отличной профилактикой гипертонии станет физическая активность. Врачи советуют минимум 150 минут двигательной активности в неделю, или не менее чем по 30 минут 5 дней в неделю.
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