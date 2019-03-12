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Блюдо из курицы способно снизить давление

Фото: pixabay.com
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Употребление курятины влияет на работу сердечно-сосудистой системы

Японские ученые провели исследование с целью выявить взаимосвязь между повышенным артериальным давлением и употреблением куриного бульона и мяса. 

Эксперимент проводили на крысах, которых кормили куриными ножками или супом. Исследователи хотели выяснить, может ли коллаген – белок, содержащийся в куриных ножках, быть расщеплен желудком на более мелкий белок, снижающий артериальное давление.

Чтобы выяснить, могут ли меньшие белки действительно снизить повышенное артериальное давление, их выделяли из куриного мяса, а затем кормили крысам, чье кровяное давление измеряли в течение 24 часов. Было обнаружено, что белки куриной ножки снижают давление, но эффект не был длительным, то есть на 24 часа его не хватало, – передает Express.

Японцы пришли к выводу, что куриный суп можно использовать как дополнительную терапию для снижения повышенного артериального давления.

Ранее Утро писало о 5 самых эффективных упражнениях для тела. 

Дарья ПЕТРОВА
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