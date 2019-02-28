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РФ утрет нос США на энергетической арене. Сжиженный природный газ (СПГ) made in Russian будет продаваться компанией "Новатэк" в Европу по более выгодной цене.
Он будет в три с лишним раза дешевле, если сравнивать с голубым топливом из-за океана. Таким образом, европейские потребители смогут сэкономить приличную сумму.
Миллион BTU (британских тепловых единиц; 27,4 тысячи кубометров) российского газа будет стоить $3.15, в то время как аналогичное количество американского СПГ обойдется в $7-8, рассказали в "Новатэке" Reuters.
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