Россияне платят миллионы мошенникам от ЖКХ

Названы самые хитроумные способы обмана плательщиков

Россияне вынуждены переплачивать за жилищно-коммунальные услуги из-за противоправных действий управляющих компаний и прочих нечистых на руку дельцов. О самых популярных способах обмана клиентов журналистам рассказали в центре "ЖКХ-контроль".



Одним из наиболее действенных способов "развода" является включение в расчетную квитанцию ненужных услуг и намеренные "ошибки" при подсчетах. Например, в платежке появляется отдельная строка "вывоз мусора". Ранее эта услуга входила в "содержание жилья". Теперь ее указывают отдельной строкой, но дополнительную сумму из "содержания" не вычитают.

Иногда коммунальщики присылают по две квитанции из разных управляющих компаний или заводят новый счет и в то же время продолжают требовать деньги на старый, передают "Известия".

Распространенной схемой обмана является оплата услуг ЖКХ через посреднические фирмы. Некоторые граждане с удивлением обнаруживают, что в их почтовые ящики попадают квитанции с другими банковскими реквизитами и дополнительной платной услугой – "ведение лицевого счета". Естественно, подобная навязываемая услуга гражданам и даром не нужна. Тем не менее они вынуждены за нее платить. В результате стоимость коммунальных услуг вырастает, а "лишние" деньги попадают в карман посредникам, зачастую связанных с руководством управляющих компаний.

Иногда жителям ряда домов навязывают дорогостоящие дополнительные услуги вроде видеонаблюдения, охраны, консьержа и прочего. Многие ничего подобного не заказывали, но приходится платить: против них ведут игру фирмы с ушлыми юристами в штате, которые без проблем докажут в суде, что пенсионеру или многодетной семье просто жизненно необходима навязываемая услуга.

Поставщики тепловой энергии часто "перетапливают" и вынуждают платить больше, чем нужно. В этой ситуации эксперты советуют гражданам использовать внутридомовые регуляторы температуры.

Наконец, часто плательщикам приходится оплачивать чужую задолженность. Это происходит оттого, что суд взимает с управляющей компании долг, и домоуправитель решает возместить убытки, поровну разделив потерянную сумму между всеми жильцами.

Чиновники посоветовали россиянам в случае некорректного начисления платежей жаловаться в Госжилинспекцию. Там примут меры – выдадут предписание и наложат штраф на УК.

"Потребитель вправе требовать штраф с лица, который некорректно произвел расчет. Сумма штрафа составляет 50% от размера превышения надлежащей стоимости. Сказать, что случаи нарушения носят массовый характер, нельзя", – отметили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что накануне глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев жестко раскритиковал чиновников, по вине которых россияне вдвое переплачивают за услуги ЖКХ.

"Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не доплачиваем этим коммунальным монстрам, – это все чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки", – заявил глава ведомства в интервью НТВ.