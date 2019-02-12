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Госдума остановит необоснованный рост тарифов на уборку мусора

Фото: www.globallookpress.com
Граждане не должны страдать от недоработки "мусорной реформы"

Депутаты нижней палаты парламента подготовят постановление, в котором пропишут меры борьбы с завышенной стоимостью вывоза мусора. С соответствующей инициативой выступил во вторник, 12 февраля, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

В декабре 2018 г. в ГД состоялся "правительственный час" с участием министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, на котором обсуждалась так называемая "мусорная реформа". По итогам мероприятия депутаты планировали принять соответствующее постановление. В одном из пунктов документа министерству рекомендовалось, в частности, вести мониторинг за реализацией реформы, сообщил докладчик – глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Вы говорите о том, что будет вестись мониторинг, но от нас‑то ждут не мониторинга", – остановил Володин докладчика.

Спикер указал, что при подготовке документа парламентарии выяснили, что в некоторых регионах тариф на вывоз мусора поднялся в разы. К примеру, белгородцам пришли платежки, где стоимость уборки мусора увеличилась в 5,5 раз.

"Вот мониторинг, а дальше что? Это обосновано или не обосновано? Может быть, все‑таки это большое постановление свести к двум-трем пунктам, где будут ответы на вопросы, которые вы сами подняли, и проговорить это с фракциями?" – предложил Володин.

"Попросим подключиться комитет по контролю и регламенту, чтобы у нас постановление носило более содержательный характер, чтобы оно отвечало на запросы общества", – пояснил спикер.

Он подчеркнул, что гораздо важнее не указать на проблему, а предложить пути выхода из нее. На этом и порешили. В ближайшее время вопрос обсудят с думскими фракциями и профильными комитетами, а затем доработают постановление. Пока принятие документа отложили.

"Вопросы тарифообразования и установления тарифов, которые влияют непосредственно на платеж граждан, мы проработаем и предложим механизмы их снижения в субъектах РФ", гарантировал Бурматов.

Фото: Агентство городских новостей

Кроме того, парламентарии намерены более серьезно отреагировать на "бездействие Министерства природных ресурсов, которое продолжается и при нынешнем министре Кобылкине".

"У нас предыдущий министр Донской начинал с 8 невыполненных поручений и дошел до 20", – отметил в ходе пленарного заседания депутат Кирилл Черкасов. "Сейчас это продолжается: не предоставлена дорожная карта, не раскрыто ни одно из важнейших направлений в экологии сегодня в стране, а мы просто констатируем, что они что-то не делают",цитирует депутата "Интерфакс".

"Мусорная реформа" стартовала в РФ с 1 января 2019 года. Ответственность за уборку мусора перешла от многочисленных мелких компаний к крупным региональным операторам, выигравшим конкурс. В связи с этим были пересмотрены тарифы на эту услугу для населения. 

Николай ВИКТОРОВ
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