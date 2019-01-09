Контроль за исполнением законов: Госдума обозначила новые приоритеты

Парламентарии нижней палаты открыли весеннюю сессию

В законотворческом портфеле депутатов Госдумы сейчас находится 1 тыс. 164 документа. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин, открывая первое пленарное заседание весенней сессии ГД в среду, 9 января.

"563 проекта закона на стадии предварительного рассмотрения, 365 готовятся к рассмотрению в первом чтении, 234 во втором чтении и 2 на стадии рассмотрения в третьем чтении", – рассказал Володин. Он уточнил, что это вдвое меньше, чем было в 2016 году. Сейчас депутаты практически избавились от "наследия" прошлых созывов – осталось всего 44 законопроекта, внесенных до осени 2016 года.

Благодаря этому Госдума может теперь не только рассматривать инициативы и принимать законы, но и контролировать их применение в реальной жизни. "Если раньше в центре нашего внимания были вопросы разбора "законодательных завалов", то сегодня на первый план выходит мониторинг и анализ правоприменительной практики", – подчеркнул спикер.

Володин признал, что принятые на федеральном уровне законы не всегда работают эффективно, потому что существуют проблемы с принятием подзаконных правовых актов в регионах. "Мы с вами должны найти решение этого вопроса", – призвал спикер.

Важнейший момент заключается в том, что в 2019 г. начинается реализация многих национальных проектов. И во многом от работы депутатов будет зависеть, насколько эффективно будут решаться задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным перед Федеральным собранием.

"Это задачи для нас не просто важные, а, наверное, судьбоносные", – отметил спикер. "Решить их будет очень непросто, но этого ждут наши избиратели, граждане нашей страны, и от этого во многом зависит в том числе будущее нашего государства", – сказал он, уточнив, что речь идет о повышении уровня жизни, снижении бедности как минимум вдвое, улучшении жилищных условий, увеличении продолжительности жизни.

Всему этому будет способствовать, в частности, технологическое развитие страны. Поэтому работу над законопроектами по цифровой экономике необходимо выстроить так, чтобы они были не только качественными, но и обеспечивали преимущество России на мировой арене, подчеркнул Володин.

В декабре 2018 г. Госдума РФ отметила 25-летний юбилей.