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Госдума отмечает юбилей

Фото: Петр Козлов/Утро.ру
За 25 лет деятельности нижняя палата парламента разработала и приняла почти 8 тысяч законов

Четверть века назад, 12 декабря 1993 г., граждане России впервые выбрали своих представителей в новый законодательный орган страны – Государственную думу Федерального собрания. Эта дата и вошла в историю как день рождения Госдумы. С тех пор вот уже 25 лет в здании на Охотном ряду решается судьба России и россиян.

Разработка и принятие федеральных законов, объявление амнистии и праздничных выходных дней, международное парламентское сотрудничество и контроль за работой правительства – это и многое другое является задачей депутатов нижней палаты.

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Первый состав Госдумы, как и Совета Федерации, созывался на 2 года. Созывы со второго по пятый избирались на 4 года. Затем было принято решение проводить выборы в Госдуму раз в пять лет.

Но менялась не только продолжительность срока полномочий депутатов. От созыва к созыву они учились слушать и слышать друг друга: так нижняя палата парламента постепенно становилась настоящей площадкой для дискуссий, вспоминает первый зампред ГД седьмого созыва единоросс Александр Жуков. Его с полным правом можно назвать "старожилом" Госдумы: он был депутатом во всех периодах, за исключением пятого созыва.

Александр Жуков. Фото; duma.gov.ru

В первые годы членам Госдумы РФ приходилось работать в очень непростых условиях: в стране после распада СССР разразился кризис власти, экономика рухнула, многие граждане потеряли все: и сбережения, и работу, и связи с родственниками, оказавшимися жителями других государств.

"Сложно себе представить, но бюджет 1994 года состоял из нескольких десятков страниц, а отчет по нему был на одной странице", – рассказал Жуков. И в такой ситуации молодой законодательный орган молодой страны учился работать.

"Важнейшие законы готовились и принимались практически "с колес". Все делалось методом проб и ошибок", – отмечает Жуков.

Все это вызывало бурные, даже ожесточенные дискуссии парламентариев, вспоминает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Его выбрали депутатом с первого дня создания Госдумы, и практически ни одно обсуждение не прошло без его участия.

"Мы с трудом избежали масштабной гражданской войны в 1993 году, – убежден он. – Это отражалось и на парламенте: у нас было больше партий, были разрешены депутатские группы, блоки. И все это бурлило, кипело. У такого положения дел были как плюсы, так и минусы. Плюсы в том, что звучало больше мнений, нужно было искать компромиссы. С другой стороны – часто было невозможно принять какое‑то необходимое решение или наоборот – заблокировать вредную инициативу", – отмечает Жириновский.

Сейчас благодаря более строгому регламенту ГД, более тщательной проверке предлагаемых проектов документов работа законодателей организована заметно четче и эффективнее. Но по-прежнему требует от депутатов полной самоотдачи.

"Только повестка, то есть описание законопроектов, занимает несколько сот страниц – это стопка бумаг высотой 20-30 сантиметров, – говорит Жириновский. – Только чтобы прочитать ее целиком, нужно несколько часов, и по каждому вопросу необходимо сформулировать позицию, решить, как голосовать, выступить, задать вопрос. Нужно постоянно быть готовым ответить на любой вопрос".

Кульминацией работы Госдумы лидер КПРФ, ныне глава фракции коммунистов в ГД Геннадий Зюганов считает "отстаивание Крыма". Он также избирался в нижнюю палату все 7 созывов и твердо убежден, что задача депутатов – стоять на страже величия родной страны, защищать социальную справедливость и благополучие трудящихся.

"Будет Россия – будем и мы!" – бессменный лозунг думской фракции КПРФ.

Наиболее значительной вехой работы Госдумы считает 20 марта 2014 г. и глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. С 2001 по 2011 г. он возглавлял верхнюю палату парламента, а с 5 созыва представляет избирателей в нижней палате. За эти годы удалось решить много задач, но день, когда в Госдуме был принят закон о воссоединении Крыма с Россией, он не забудет никогда.

"В этот день депутаты приняли решение, которое отвечало давним чаяниям россиян. Возвращение Крыма в свою родную семью означало не только восстановление исторической справедливости, но и единение власти и народа", – убежден Миронов. 

Важно, что решение по Крыму депутаты разных политических сил приняли единогласно, подчеркивает руководитель фракции "Единая Россия", депутат ГД начиная с третьего созыва Сергей Неверов. "Также консолидировано принимались законопроекты по правовой и экономической интеграции этих регионов (Крыма и Севастополя)", – отмечает он.

Сейчас перед депутатами стоят три ключевые задачи. По словам спикера ГД седьмого созыва Вячеслава Володина, это – повышение качества законотворческой работы, повышение эффективности представительных полномочий депутатов и усиление парламентского контроля.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

"Эти задачи решаются эффективно, – считает Володин. – Госдуме удалось почти полностью разобрать "законодательные завалы", которые копились в палате в течение 25 лет". Работа депутатов построена так, что 65% времени они проводят в регионах, занимаясь на местах проблемами избирателей, и только 35% – на заседаниях в Госдуме.

"Многое сделано и для повышения парламентского контроля: за последние два года парламентские слушания в Госдуме стали общенациональной площадкой обсуждения наиболее важных проблем развития", – указал Володин, выступая 12 декабря.

В частности, депутаты ГД седьмого созыва провели 9 парламентских слушаний, в ходе которых обсуждались вопросы совершенствования пенсионной̆ системы, бюджетная и налоговая политика, проведение реновации в Москве, защита обманутых дольщиков, формирование условий для развития цифровой экономики.

Можно констатировать, что к своему четвертьвековому юбилею Госдума подошла на пике работоспособности и эффективности. Впереди – новые свершения. 

Николай ВИКТОРОВ
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