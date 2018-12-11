Госдума подвела итоги работы за 25 лет

За четверть века российское законодательство прошло большой путь

Российской Конституции и Федеральному Собранию страны 12 декабря исполняется 25 лет. В 1993 г. в этот день россияне высказались по проекту главного государственного закона и выбрали представителей в нижнюю и верхнюю палаты парламента.

"За эти 25 лет государство стало более ответственным перед своими гражданами, – подвел итог спикер Госдумы Вячеслав Володин. – Государственная Дума, Совет Федерации формировали законодательство, по которому мы сегодня живем, а это порядка 7 тысяч 878 законов, принятых за 25 лет. Это все было сделано с нуля. Новое законодательство существенно, радикально отличалось от существовавшего ранее", – указал Володин в эфире телеканала "Россия 24".

На заседании в парламенте 11 декабря, посвященном юбилею ГД и Конституции, первый заместитель председателя ГД, член фракции "Единая Россия" Александр Жуков также вспомнил, насколько непростыми были условия, в которых начинали работать законодатели 25 лет назад: и государство, и парламент были несколько раз на грани развала.

"Тем не менее в этих условиях ГД приняла все ключевые законы, по которым новое государство должно было жить: Гражданский, Уголовный, Налоговый кодексы, земельное, банковское законодательство, основы образования, здравоохранения", – отметил Жуков. По его мнению, депутаты учились слушать и слышать друг друга. Благодаря этому Госдума превратилась в настоящую площадку для обсуждения всех насущных вопросов.

"Мы научились объединяться тогда, когда речь идет о принципиальных вопросах выживания страны. В таких вопросах, как защита суверенитета страны, международные отношения, мы научились объединяться вокруг важнейших инициатив президента, к которым сейчас относятся с уважением и поддержкой практически все фракции ГД", – подчеркнул Жуков.

С этим мнением согласны многие. Не случайно одним из самых важных достижений Госдумы руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов считает "отстаивание Крыма". По его словам, это стало "огромным совместным достижением" всех ведущих политических сил.

"Наша партия и фракция всегда придерживалась главных ценностей – величие страны, социальная справедливость и благополучие трудящихся", – пояснил Зюганов. В числе других важных для КПРФ направлений он указал образование, поддержку аграрного комплекса, укрепление армии и безопасности страны.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что его однопартийцы принимали самое активное участие в принятии Конституции 25 лет назад. Новый закон тогда дал "много хорошего", в том числе многопартийный парламент. Сейчас, по его мнению, полномочия нижней палаты парламента могли бы быть и расширены.

"Здесь (в Госдуме) представители народа, они всегда говорят то, чего в некоторых кабинетах не хотелось бы слышать", – отметил Жириновский.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов также подчеркнул важность жизнеспособной Конституции для развития страны, ее стабильности. "В 1993 году, когда был расстрелян парламент, когда знаменитым указом 1400 были ликвидированы все выборные органы представительной (законодательной) власти в Российской Федерации, – вот на этом фоне рождалась наша Конституция", – напомнил он.

По мнению Миронова, основной закон страны и сегодня отвечает всем реалиям жизни. Возможно, какие-то изменения и назрели, но их обсуждение в парламенте должны предварять публичные, массовые, всенародные обсуждения. "Только так мы можем в будущем вносить те или иные изменения в Конституцию Российской Федерации", – подчеркнул он.