Володин поздравил с Днем Конституции

Основному закону страны – 25 лет

Россия отмечает День Конституции – 12 декабря 1993 г. россияне проголосовали за проект главного государственного закона. С тех пор прошло 25 лет, а закрепленные Конституцией ценности по-прежнему служат надежным ориентиром для движения вперед, подчеркнул председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Принятая всенародным голосованием 25 лет назад Конституция стала основой правовой системы России, необходимой для обеспечения благополучия наших граждан, эффективного решения задач развития нашей страны", – сказал спикер, поздравляя россиян с Днем Конституции в среду, 12 декабря.

Конституция РФ была принята на всенародном референдуме на фоне кризиса власти молодого постсоветского государства. Документ, разработанный при участии представителей различных политических движений, ученых, народных депутатов, четко определил структуру высших органов государственной власти России.

Гарантом Конституции является глава государства – президент.

В честь праздничной даты во всех регионах РФ 12 декабря проходят торжественные мероприятия.