Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Представителей внебюджетных фондов позовут в Госдуму

Фото: www.globallookpress.com
Выделение финансирования будет обсуждаться в присутствии руководства заинтересованных организаций

Представители внебюджетных фондов – Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования – должны присутствовать на пленарных заседаниях в Госдуме, когда на повестке дня стоит проект их бюджетов. На это указал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Во вторник, 20 ноября, во время рассмотрения проекта бюджета Пенсионного фонда на 2019-2021 гг. в третьем чтении спикер ГД поинтересовался, были ли приглашены на обсуждение представители фондов. Узнав, что нет, подчеркнул необходимость делать это в дальнейшем.

По теме

"Вопрос очень серьезный, это все-таки рассмотрение бюджетов фондов. Было бы правильно, учитывая, что могут быть выступления по мотивам от фракций, чтобы были либо руководители фондов, либо представители фондов на уровне статс-секретарей, чтобы они могли зафиксировать позицию фракций Госдумы при рассмотрении этих вопросов", – отметил Володин.

Пожелание спикера обещали учесть. Что касается нынешнего заседания, главам внебюджетных фондов решено отправить стенограмму. 

Законопроект о бюджете Пенсионного фонда на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг. принят 20 ноября в окончательном, третьем чтении. В документе указано, что доходы ПФР в следующем году составят 8,612 трлн руб., расходы – 8,635 трлн рублей. В 2020 г. они увеличатся до 8,9 трлн и 9,017 трлн соответственно, в 2021 г. поднимутся до 9,294 трлн и 9,3 трлн рублей.

В документе предусмотрена индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, страховой пенсии.

Размер материнского капитала в 2019 г. составит 453 тыс. 26 руб., в 2020 г. – 470 тыс. 241 руб., в 2021 г. – более 489 тыс. рублей.  

Депутаты также согласовали проект бюджета фонда обязательного медицинского страхования и соцстрахования.  

Проект основного финансового документа страны на 2019-2021 гг. к настоящему времени рассмотрен парламентариями в двух чтениях. Впервые за последние годы документ сверстан профицитным. Планируется, что доход федерального бюджета в следующем году вырастет на 6,5% и составит 19 трлн 969,3 млрд руб., расходы – 18 трлн 37,2 млрд рублей.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Британия влезла в Азовское море

Лондон заступается за Киев и в упор не замечает нарушения со стороны украинцев

Соратники Порошенко бегут с тонущего корабля

Верхушка Украины отвернулась от своего президента

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей