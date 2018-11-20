Представителей внебюджетных фондов позовут в Госдуму

Выделение финансирования будет обсуждаться в присутствии руководства заинтересованных организаций

Представители внебюджетных фондов – Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования – должны присутствовать на пленарных заседаниях в Госдуме, когда на повестке дня стоит проект их бюджетов. На это указал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Во вторник, 20 ноября, во время рассмотрения проекта бюджета Пенсионного фонда на 2019-2021 гг. в третьем чтении спикер ГД поинтересовался, были ли приглашены на обсуждение представители фондов. Узнав, что нет, подчеркнул необходимость делать это в дальнейшем.

"Вопрос очень серьезный, это все-таки рассмотрение бюджетов фондов. Было бы правильно, учитывая, что могут быть выступления по мотивам от фракций, чтобы были либо руководители фондов, либо представители фондов на уровне статс-секретарей, чтобы они могли зафиксировать позицию фракций Госдумы при рассмотрении этих вопросов", – отметил Володин.

Пожелание спикера обещали учесть. Что касается нынешнего заседания, главам внебюджетных фондов решено отправить стенограмму.

Законопроект о бюджете Пенсионного фонда на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг. принят 20 ноября в окончательном, третьем чтении. В документе указано, что доходы ПФР в следующем году составят 8,612 трлн руб., расходы – 8,635 трлн рублей. В 2020 г. они увеличатся до 8,9 трлн и 9,017 трлн соответственно, в 2021 г. поднимутся до 9,294 трлн и 9,3 трлн рублей.

В документе предусмотрена индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, страховой пенсии.

Размер материнского капитала в 2019 г. составит 453 тыс. 26 руб., в 2020 г. – 470 тыс. 241 руб., в 2021 г. – более 489 тыс. рублей.

Депутаты также согласовали проект бюджета фонда обязательного медицинского страхования и соцстрахования.

Проект основного финансового документа страны на 2019-2021 гг. к настоящему времени рассмотрен парламентариями в двух чтениях. Впервые за последние годы документ сверстан профицитным. Планируется, что доход федерального бюджета в следующем году вырастет на 6,5% и составит 19 трлн 969,3 млрд руб., расходы – 18 трлн 37,2 млрд рублей.