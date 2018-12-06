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"Будем уходить от демагогии": Володин рассказал о планах ГД

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Депутаты должны говорить по существу, считает думский спикер

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег к конкретике. По его мнению, парламентариям не стоит растекаться мыслью по древу. В связи с этим спикер предложил ввести ограничение в регламент нижней палаты.  

"Это нас будет ко многому обязывать, мы будем уходить от сотрясания воздуха и демагогии", – заключил Володин.

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Сейчас временные рамки не обозначены. Представители думских фракций вправе выступать с трибуны по актуальной для них повестке. Чем воспользовался либерал-демократ Андрей Луговой. Он раскритиковал аттестацию школьных учебников, предложив возложить ответственность на экспертов, публиковать результаты их работы и ввести "эффективную процедуру апелляции".

Володин обратил внимание на отсутствие предложений в докладе.

"Было бы правильно рассмотреть вопрос возможности рекомендаций", – парировал он, отметив, что данные вопросы необходимо продвигать в профильные комитеты или как протокольные поручения ГД. Тогда, уверен Володин, будет результат.

Предложение о регламенте поддержали справедливороссы. Первый замруководителя фракции Михаил Емельянов заявил, что спикер нижней палаты "прав на 200%".

"Парламент" происходит от слова "говорить", но это не означает, что этим все и ограничивается. У депутата есть определенные рычаги, с помощью которых он свои идеи может реализовывать", – аргументировал свою позицию депутат.

Рычагами парламентарий назвал законопроекты, депутатские запросы и работу приближенных к правительству комиссий. Участвовать в его заседаниях народным избранникам позволяет членство в Национальном банковском совете. То есть, заключил Емельянов, у законодателей достаточно ресурсов, чтобы реализовывать свои полномочия.  

"А если народный избранник выходит к трибуне и сотрясает воздух, говорит о громогласности Государственной думы и считает, что он свое дело сделал и пошел заниматься своими личными проблемами, то это не может расцениваться как эффективная депутатская деятельность", – заверил парламентарий.

По его словам, речи у трибуны нужны, однако куда важнее "реальные дела". 

Оксана ПОДТУРКИНА
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