Володин призвал довести до совершенства закон о помощи неизлечимо больным

В документе прописаны стандарты оказания поддержки особенным пациентам и их родным

Инициатива об оказании паллиативной помощи – это самый важный депутатский проект января, полагает председатель ГД Вячеслав Володин. В середине месяца закон был принят в первом чтении и получил всеобщее одобрении палаты. Но прежде его всесторонне обсудили эксперты, медики и общественные деятели.

В доработанной версии документа спикер ожидает самые прогрессивные идеи. Также, считает он, необходимо использовать полезный опыт других стран и учитывать мнение министерств, которые будут постоянно обращаться к данной инициативе.

"Закон очень ждут: неизлечимо больные люди получат помощь, а их близкие – поддержку",

– заверил парламентарий, отметив, что это и есть главная задача проекта. При этом Володин подчеркнул, что на сегодняшний день в режиме ожидания находятся "сотни тысяч граждан".

В новом законе содержатся стандарты оказания помощи неизлечимо больным. Сюда входит и избавление от болевых ощущений, в том числе с применением наркотических препаратов, и психологическая поддержка, и даже необходимый уход. А для того, чтобы пациенты ощущали полноценное содействие государства, необязательно их разлучать с родными.

Володин предложил вовлечь в обсуждение думского проекта регионы и вернуться к нему на больших парламентских слушаниях 11 февраля. Не исключено, что новый закон будет принят уже в следующем месяце.

Кроме основного закона января, парламентарий дал оценку самым активным участникам пленарных заседаний. В каждой фракции нашлось по одному представителю. От КПРФ отличился Алексей Куринной, от ЛДПР – Сергей Иванов. Самым активным партийцем "Единой России" стала Ирина Яровая. В числе отмеченных оказался также эсер Олег Шеин. Среди думских комитетов в начале года лучше остальных, по мнению Вячеслава Володина, работал комитет по безопасности и противодействию коррупции во главе с Василием Пискаревым.