Володин направил на благотворительность 38 млн руб.

Спикер Госдумы профинансировал недострой в Смоленской области, строительство жилого дома и два благотворительных фонда

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин пожертвовал 38,9 млн рублей на оказание адресной поддержки. Об этом рассказала советник Володина по связям со СМИ Анастасия Кашеварова.

По ее словам, 22 миллиона пошли на недострой в деревне Мольгино Смоленской области. Там из-за нехватки средств простаивает строительство школы для детей из неполных или малоимущих семей, а также сирот. Кроме того, пожертвования Володина пойдут на закупку комплектов униформы для школьников, спортивной одежды и учебного материала.





Еще пять миллионов направлены На строительство многоквартирного дома в поселке Елшанка под Саратовым. Здание, куда должны заселиться 256 семей, также не могут достроить из-за нехватки финансирования.





По 2,5 миллиона получили две благотворительных организации – фонд Доктора Лизы и "Справедливая помощь Доктора Лизы". Более 4 млн рублей Володин пожертвовал учреждениям Русской православной церкви. На восстановление росписей музея Петрова-Водкина в Хвалынске Саратовской области спикер Госдумы направил 1,5 млн рублей. Еще около миллиона будут распределены между семьями, оказавшимися в трудной ситуации.





Как отмечают "Дни.ру", 2017 году Володин направил на благотворительность половину своих доходов, которая составила 25,5 млн рублей.