Замена Мутко: определен новый президент Российского футбольного союза

Гендиректора "Газпром нефти" выбрали на эту должность единогласно

Вице-президента Виталия Мутко на посту главы РФС заменит Александр Дюков. В конференции, на которой решился этот вопрос, участвовали 146 делегатов. Все они проголосовали за Дюкова – единственного кандидата.

"Понимаю, как много значит футбол для миллионов россиян, и искренне хочу, чтобы футбол в нашей стране развивался",

– цитируют нового главу РФС представители организации в Twitter. Дюков давно занимается вопросами спорта. С 2008 по 2017 г. он был президентом "Зенита", а сейчас является председателем совета директоров клуба.

Мутко ушел с поста руководителя РФС в декабре 2018-го. В своем прощальном заявлении политик отметил, что ему удалось достичь финансовой стабильности организации. Мутко возглавлял РФС с 2005. По мнению многих экспертов, благодаря ему отечественный футбол достиг больших успехов.