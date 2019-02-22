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Замена Мутко: определен новый президент Российского футбольного союза

Александр Дюков. Фото: www.globallookpress.com
Гендиректора "Газпром нефти" выбрали на эту должность единогласно

Вице-президента Виталия Мутко на посту главы РФС заменит Александр Дюков. В конференции, на которой решился этот вопрос, участвовали 146 делегатов. Все они проголосовали за Дюкова – единственного кандидата. 

"Понимаю, как много значит футбол для миллионов россиян, и искренне хочу, чтобы футбол в нашей стране развивался",

– цитируют нового главу РФС представители организации в Twitter. Дюков давно занимается вопросами спорта. С 2008 по 2017 г. он был президентом "Зенита", а сейчас является председателем совета директоров клуба.  

Мутко ушел с поста руководителя РФС в декабре 2018-го. В своем прощальном заявлении политик отметил, что ему удалось достичь финансовой стабильности организации. Мутко возглавлял РФС с 2005. По мнению многих экспертов, благодаря ему отечественный футбол достиг больших успехов. 

Полина ИВАНОВА
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