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Мутко ушел из РФС

Виталий Мутко. Фото: www.globallookpress.com
Нового претендента на освободившееся место пока не нашли

Виталий Мутко покинул пост главы Российского футбольного союза. Об этом сообщается на официальной странице организации в Twitter.

Отмечается, что исполняющим обязанности стал Сергей Прядкин. Отчетно-выборная конференция союза, на которой назовут нового главу, пройдет 22 февраля 2019 года.

Чиновник во время прощальной речи подчеркнул, что ему удалось добиться финансовой стабильности организации за время своего правления.

"Мы два года назад были в сложной ситуации с точки зрения финансов и говорили, что у нас сейчас простая задача – стабилизировать управление, мы это сделали", – добавил он.

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун считает, что прогресс футбола в нашей стране является заслугой Мутко.

"Тот прогресс, который произошел, в том числе и со сборной России, удачное проведение чемпионата мира – заслуга Мутко. Он, несмотря на всю критику, назначил Станислава Черчесова главным тренером команды, защитил его от всех желающих снять тренера до начала турнира, принял все на грудь и оказался прав", – цитирует его РИА "Новости".

Виталий Мутко возглавлял РФС с 2005 года.

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря 2017 г. пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве из-за скандала с употреблением допинга российскими спортсменами.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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