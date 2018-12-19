Нового претендента на освободившееся место пока не нашли

Виталий Мутко покинул пост главы Российского футбольного союза. Об этом сообщается на официальной странице организации в Twitter.

Отмечается, что исполняющим обязанности стал Сергей Прядкин. Отчетно-выборная конференция союза, на которой назовут нового главу, пройдет 22 февраля 2019 года.

⚡Виталий Мутко покидает пост президента Россйского футбольного союза pic.twitter.com/JfOM1QDc2k — РФС (@official_rfs) 19 декабря 2018 г.

Чиновник во время прощальной речи подчеркнул, что ему удалось добиться финансовой стабильности организации за время своего правления.

"Мы два года назад были в сложной ситуации с точки зрения финансов и говорили, что у нас сейчас простая задача – стабилизировать управление, мы это сделали", – добавил он.

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун считает, что прогресс футбола в нашей стране является заслугой Мутко.

"Тот прогресс, который произошел, в том числе и со сборной России, удачное проведение чемпионата мира – заслуга Мутко. Он, несмотря на всю критику, назначил Станислава Черчесова главным тренером команды, защитил его от всех желающих снять тренера до начала турнира, принял все на грудь и оказался прав", – цитирует его РИА "Новости".



Виталий Мутко возглавлял РФС с 2005 года.

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря 2017 г. пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве из-за скандала с употреблением допинга российскими спортсменами.