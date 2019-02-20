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Путешествия

Цены на заграничные туры для россиян резко взлетели

Фото: www.globallookpress.com
Стоимость поездок в некоторые страны увеличилась на целых 20%

Аналитики утверждают, что путешествия летом 2019-го в жаркие места обойдутся россиянам гораздо дороже, чем в прошлом году. Так, например, за путевку в Турцию желающим придется заплатить в среднем 99 тыс рублей, хотя в 2018-м россияне отдавали за отпуск в этом государстве 80 тыс рублей.

В среднем по рынку путевки подорожают на 12%. Эксперты ожидают, что помимо Турции, спросом у граждан РФ будут пользоваться Греция, Тунис и Кипр. При этом тур в Грецию будет стоить 199 тыс рублей, то есть на 22 тыс больше, чем в 2018-м. На Кипр – 108 тыс рублей (94 тыс в прошлом году). Летний отдых в Тунисе потребует меньших затрат – 97 тыс, хотя в 2018-м цена была еще ниже – 83 тыс рублей.

Стоимость туров в Абхазию, Болгарию и Вьетнам, как рассказали эксперты сайта tutu.ru "Российской газете", возросла не так сильно.

Фото: www.globallookpress.com

Многие россияне планируют этим летом изучить просторы родины. Путевки на российские курорты потребуют меньших затрат – 41 тыс рублей. Таким образом, отдых в России за год подорожал всего на 3 тыс рублей.

Чтобы отпуск обошелся как можно дешевле, россиянам стоит задуматься о нем за 3-6 месяцев. Так как обычно цены на билеты на самолет начинают дорожать за 90 дней. При этом за одну-две недели до поездки стоимость может резко упасть, что удобно для любителей горящих туров. 

Полина ИВАНОВА
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