Грех жаловаться: от изобилия постных продуктов разбегаются глаза

Голод не страшен обладателям кулинарной фантазии

Семь недель Великого поста – серьезное испытание, ведь речь идет не только об ограничениях в пище. Однако в большинстве своем страх вызывает именно этот пункт. Между тем отказаться от мяса, молока и яиц сложно, разве что, в первые дни. Да и при таком изобилии постной продукции голодным вряд ли кто-то останется.

Во время духовного и физического очищения (такова цель запретов) разрешается есть ягоды, фрукты и овощи. Они могут быть квашенными, солеными, тушеными, жареными, запеченными, – все зависит от фантазии повара. Овощные котлеты в пост никто не запрещал.

В качестве гарнира прекрасно подойдут любые крупы, а также картошка, но только без растительного масла (о сливочном в пост и речи быть не может). В субботу и воскресенье позволителен даже бокал красного вина. Рыбные, в прямом смысле слова, дни – Благовещение, Вербное воскресение и Лазарева суббота.

Впрочем, постящимся грех жаловаться – от ассортимента дозволенного разбегаются глаза. Это орехи и семечки, все виды бобовых, сухофрукты, халва, козинак, хлеб с вареньем и медом, кисель, квас, соевые продукты, в том числе и молоко, передает "Пятый канал".

От семинедельного духовного труда освобождены беременные и кормящие женщины, а также работники тяжелого производства. Впрочем, ни один пост не должен быть во вред. Важно помнить, что его цель – исцеление души и тела, но никак не наоборот.