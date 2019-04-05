Подорожание составит 23%

Белоруссия намерена улучшить свою экологию за счет России. По крайней мере, так объяснили в Минске намерение поднять цену на прокачку российской нефти через территорию республики почти на четверть – на 23%. Об этом сообщил глава "Транснефти" Николай Токарев.

Речь идет о нефтепроводе "Дружба". Белорусы хотят повысить тариф за использование своего участки уже с 1 мая, уточнил советник главы "Транснефти" Игорь Демин.

"Они хотят улучшить экологию за счет трубопроводного транспорта. Если мы не соглашаемся с таким увеличением, они обращаются в антимонопольное ведомство. ФАС России и Белоруссии должны провести переговоры и договориться о повышении по формуле", – цитирует РБК Демина.

Хотя пересмотр тарифов – это обычная практика, столь сильное подорожание вызвало, мягко говоря, удивление в Москве. Цифра в 23% – это позиция Минска, причем "довольно спорная", отметили в "Транснефти". В компании указали, что разговор на эту тему будет вестись на уровне правительств двух стран.

Тарифы на услуги по транзиту нефти из РФ по магистральным трубопроводам на территории Белоруссии регулируются в рамках двустороннего межправительственного соглашения от 2010 года. В последний раз цена пересматривалась в 2017 году.