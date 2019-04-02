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Россия отказалась объединяться с Белоруссией

Фото: commons.wikimedia.org/Cedric Lafont (CC BY-SA 3.0)
Лучше продолжать дружить домами, как и прежде

Около половины жителей нашей страны не хотят создавать единое государство с белорусским народом. Достаточно просто сохранить с соседней республикой близкие отношения. Такие данные получены в ходе социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Против объединения государств высказались 48% респондентов. При этом 18% россиян допустили объединение на равноправной основе, а 17% – только в случае вхождение Белоруссии в состав России, передают "Известия".

Около 30% респондентов оценили отношения между странами как нормальные и спокойные, 22% сочли их дружественными, а 15% участников опроса больше всего понравился эпитет "добрососедские". Столько же опрошенных заявили, что в отношениях между Москвой и Минском чувствуется некоторая прохлада, 9% увидели в них напряжение, а 1% – враждебность.

Мнения по поводу того, как изменяются отношения двух стран, также разошлись: 51% респондентов говорит, что все осталось, как раньше, 14% отметили улучшения за последний год, а 22% оказались пессимистами: они уверены, что между Москвой и Минском больше нет былой теплоты.

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com

На результаты опроса в некоторой мере могла повлиять слабая осведомленность россиян о том, на основе чего строится сотрудничество Москвы и Минска. Выяснилось, что большинство жителей нашей страны (51%) только в ходе опроса узнало, что Белоруссия и Россия целых 20 лет назад заключили договор о Союзном государстве. Еще 39% что-то слышали о соглашении, но не очень понимают, что это такое и как оно устроено. Хорошо осведомлены о договоре только 10% россиян.

Эксперты считают, что россиян удерживает от полноценного объединения с белорусами настороженность и "латентный страх" перед последствиями такого судьбоносного решения.

"Данные опроса напомнили известную пословицу "дружба дружбой, а табачок врозь",

– отметил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Опрос приурочен к Дню единения народов России и Белоруссии, который отмечается ежегодно 2 апреля. В этот день в 1996 г. президенты двух стран подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии".

Несмотря на нежелание вступать в полноценный союз с белорусами, наша страна готова продолжать оказание финансовой помощи братской стране. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о том, что Москва выделит Минску кредит на $600 млн, что позволит Белоруссии рассчитаться с прочими долгами.

Очередной кредитный транш может поступить в республику уже в этом месяце. Кроме того, в апреле Евразийский фонд стабилизации и развития собирается предоставить Белоруссии дополнительный кредит на $200 миллионов, передает телеканал "360".

Андрей ФИЛАТОВ
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