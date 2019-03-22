Лукашенко выставил на продажу белорусские "мозги"

У республики есть, что предложить остальным странам

Сегодня весь мир смотрит на Белоруссию, и она должна этим воспользоваться. Об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко в пятницу, 22 марта, во время поездки по Брянской области.

"Беларусь стала эпицентром нашего региона в силу того, что мы с вами, сжав зубы, выдержали все нападки, вытерпели. Весь мир сегодня смотрит на Беларусь, начиная с тех стран, которые находятся в нашем регионе – Норвегия, Швеция, Финляндия, заканчивая дальней дугой, африканской".

Минск, конечно, осознает свою миссию и готов помогать другим странам. Белоруссия ведь богата не только картофелем, но и технологиями, и квалифицированными кадрами. Она готова этим поделиться. Но не просто за "спасибо".

"Все знают о Беларуси, и многие рассчитывают на то, что Беларусь и технологически, и "мозгами" сможет оказать им соответствующую поддержку. Мы не против, но это стоит денег, за это надо платить. На этом мы должны зарабатывать", – призвал Батька.

Он обратил внимание, что нынешние власти республики хорошо поработали, укрепляя государственную независимость Белоруссии. "Нас сегодня упрекать не в чем", – подчеркнул Лукашенко. Впрочем, отметил, что справедливую критику в свой адрес принимает:

"Я прочитал все, хорошее и гадости, на всех форумах, в социальных сетях, в официальных, оппозиционных и прочих СМИ. Я всех услышал", – заявил он.

Но все же, по данным Лукашенко, одобряют его работу на посту президента 80% населения. Это хороший результат для 25-летнего срока во главе республики.

"Нашему поколению есть что сказать тем, кто идет на смену нам", – подчеркнул Батька.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что лидер Белоруссии может объявить о досрочной отставке.