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Лукашенко приготовился бежать из страны

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Искать приют Батька намерен на Ближнем Востоке

Белорусский лидер Александр Лукашенко, который служит Республике верой и правдой вот уже 25 лет, готовит побег. Такие слухи появились вслед за информацией о его уходе с высокого поста.

Сообщается, что данный план Батька держит в голове, как говорится, на всякий пожарный, раздав соответствующие инструкции своей службе безопасности. Как передаетTelegram-канал "Компромат Беларусь", Батька не будет искать приют поблизости. Якобы он даже не рассматривает Россию как вероятное пристанище, его взор направлен в сторону Ближнего Востока. 

"Служба безопасности Президента Республики Беларусь получила распоряжение отрабатывать маршруты эвакуации Александра Лукашенко из страны в случае нештатной ситуации. Интересно, что пунктом назначения является не Россия, а одна из арабских стран",

– пишут авторы канала. Однако сведения не являются официальными. Не исключено, что в них нет ни доли правды. Кто заинтересован в информационных вбросах, пока неизвестно.

Разговоры вокруг предполагаемой отставки Лукашенко появились на фоне ухода с президентского поста Нурсултана Назарбаева, который объявил о своем решении 19 марта.  

Ксения АНДРЕЕВА
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