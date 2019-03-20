Остался месяц: Лукашенко уйдет вслед за Назарбаевым

Батька последует примеру своего давнего друга

В последнее время вокруг Александра Лукашенко ходят слухи, что он готов подать в отставку. Вместе с тем еще больше усиливаются ожидания конца его правления на фоне решения Нурсултана Назарбаева сложить с себя полномочия президента Казахстана. Возьмет ли Лукашенко пример с Назарбаева – большой вопрос.

К решению Назарбаева Лукашенко отнесся сожалением, о чем сказал своему многолетнему другу по телефону в день его отставки, рассказали в пресс-службе Назарбаева. И наверняка уход политического "динозавра" заставил его задуматься о том же, ведь Лукашенко сам почти такой же "долгожитель" среди президентов, пишет "Метагазета". Теперь точно ясно, с кого нужно брать пример.





Вероятность того, что уже в ближайшие годы в постсоветском пространства исчезнет последняя страна, где после распада СССР не менялся глава государства, действительно существует. С одной стороны, политологи считают 2019 г. идеальным для проведения досрочных выборов главы Белоруссии, а с другой – участившиеся сигналы об уходе Лукашенко после 25 лет правления страной. Все-таки четверть века – это перебор. Тот же Назарбаев правил всего на четыре года больше, но ведь у руководства Казахстана запас прочности больше при наличии в стране нефти, газа и других ресурсов. Белоруссию природными богатствами судьба не одарила, поэтому приходится как-то крутиться между богатыми Россией и Западом, надеясь извлечь выгоду от сотрудничества то с теми, то с другими. Усидеть на двух стульях всегда непросто.

Основное отличие в положении Лукашенко и Назарбаева в том, что позиции Александра Григорьевича в своей стране не такие безоговорочные, как у Нурсултана Абишевича. Лукашенко не может похвастаться статусом "Лидера нации", как его казахский теперь уже бывший коллега, а приклеившееся к нему прозвище "Батька" зачастую носит ироничный характер. Лукашенко не может просто уступить место новому президенту, продолжая рулить страной уже будучи в тени, пишет Тelegram-канал "Трыкатаж". А Назарбаев для себя сохранил нити управления на всякий случай: он остался главой Совета безопасности страны и членом Конституционного совета, его дочь – главой парламента.

Кроме того, у Лукашенко более сложные отношения с политическими элитами страны. О белорусской политической системе нельзя сказать, что она целиком под его контролем. Нет полной уверенности и в вопросе личной безопасности. Да и в своих действиях Лукашенко лишен той основательности и уверенности, которая присуща Назарбаеву. В его случае отставка может произойти скорее вследствие его импульсивности и не по заранее продуманному плану.

Впрочем, ситуация может проясниться уже очень скоро. В апреле Лукашенко должен выступить с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию, и кто знает, вдруг Батька поддастся эмоциям и ошарашит всех еще сильнее, чем "Елбасы".