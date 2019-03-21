Назарбаев перед уходом порадовал Путина

Дмитрий Песков рассказал, зачем Елбасы сделал звонок главе РФ

Известно, что перед сложением с себя президентских полномочий лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев имел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Содержание этого диалога раскрыл пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Назарбаев решил лично позвонить Путину и сообщить ему о своем решении, прежде чем озвучить его своему народу.

"Это, наверное, такая дань особым союзническим, дружественным отношениям наших двух стран, а также особым личным взаимоотношениям Назарбаева и Путина", – цитирует Пескова "Интерфакс".

При этом, конечно же, лидеры страны не затрагивали вопрос преемничества и тем более Назарбаев не просил совета у Путина по кандидатуре на замену себе, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.