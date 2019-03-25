Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Казахстан встал между Москвой и Вашингтоном

Нурсултан Назарбаев и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Россия рискует потерять одного из своих немногочисленных союзников

После ухода Нурсултана Назарбаева Казахстан стоит на перепутье. Страна может продолжить свой собственный путь, по которому ее направлял первый президент, а может повторить судьбу Украины. Эксперты объяснили, почему России нужно с пристальным вниманием следить за тем, что будет происходить с Казахстаном в ближайшем будущем.

Дилемма будет стоять перед Токаевым как во внутренней, так и во внешней политике. Несмотря на хорошие отношения и с Россией, и с США, обновленный Казахстан рискует стать новым яблоком раздора между двумя сверхдержавами. Это вполне возможно, поскольку у Токаева нет назарбаевского опыта сохранять баланс в отношениях с противоположными политическими полюсами. Российский сенатор Франц Клинцевич опасается, что Вашингтон может воспользоваться неуверенностью новой власти и устроить очередную "оранжевую революцию" на постсоветском пространстве с целью отобрать у России одного из немногих на сегодняшний день союзников. 


По мнению директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, преемнику Елбасы Касыму-Жомарту Токаеву придется начинать все с нуля, потому что в отличие от своего предшественника такого авторитета нет и в помине.

"Любой человек, который придет на его место, вынужден будет начинать все с нуля, то есть нарабатывать свою легитимность, признание со стороны не только масс, но и элит, кланов, которые являются неким нормативом для казахстанского общества",

– сказал Коровин в эфире радио Sputnik, передает РИА "Новости".

Как отмечает РИА ФАН, кандидатура Токаева на родине не воспринимается всерьез как полноценная замена ушедшему лидеру. Его считают скорее "переходным вариантом". Чтобы набрать политический вес, ему понадобятся годы нахождения у руля страны, и этот путь вполне в духе Елбасы, который обрел статус "лидера нации" после 20 лет правления.

Есть и другой, "форсированный" путь в лидеры. Он заключается в том, чтобы действовать жесткими и где-то даже радикальными методами, не боясь, что они не будут пользоваться популярностью как в народе, так и у элит. Однако вопрос в том, рискнет ли сменщик Назарбаева бросить вызов системе, которая строилась все последние 30 лет.

"Иначе новому руководителю страны Касым-Жомарту Токаеву просто не удержаться", – заключил политолог.

Фоторепортаж
Прощай, Отец: Назарбаев ушел в отставку после разговора с Путиным
Нурсултан Назарбаев. Фото Валентина Черединцева /Фотохроника ТАСС Нурсултан Назарбаев. Фото Анатолия Устиненко (ИТАР-ТАСС) Нурсултан Назарбаев. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Бахуревич
Нурсултан Назарбаев. Фото: Юрий Лизунов и Александр Чумичев /ИТАР-ТАСС Нурсултан Назарбаев. Фото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС Нурсултан Назарбаев. Фото: www.globallookpress.com Нурсултан Назарбаев. Фото: www.globallookpress.com +2
Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Хотела сохранить свою жизнь": Орсер раскрыл главную тайну побега Медведевой

Российская фигуристка поменяла тренера по уважительной причине

Спрятать от России: Скрипалей могли изменить до неузнаваемости

В самом запутанном деле последних лет появились новые подробности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей