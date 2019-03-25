Казахстан встал между Москвой и Вашингтоном

Россия рискует потерять одного из своих немногочисленных союзников

После ухода Нурсултана Назарбаева Казахстан стоит на перепутье. Страна может продолжить свой собственный путь, по которому ее направлял первый президент, а может повторить судьбу Украины. Эксперты объяснили, почему России нужно с пристальным вниманием следить за тем, что будет происходить с Казахстаном в ближайшем будущем.

Дилемма будет стоять перед Токаевым как во внутренней, так и во внешней политике. Несмотря на хорошие отношения и с Россией, и с США, обновленный Казахстан рискует стать новым яблоком раздора между двумя сверхдержавами. Это вполне возможно, поскольку у Токаева нет назарбаевского опыта сохранять баланс в отношениях с противоположными политическими полюсами. Российский сенатор Франц Клинцевич опасается, что Вашингтон может воспользоваться неуверенностью новой власти и устроить очередную "оранжевую революцию" на постсоветском пространстве с целью отобрать у России одного из немногих на сегодняшний день союзников.





По мнению директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, преемнику Елбасы Касыму-Жомарту Токаеву придется начинать все с нуля, потому что в отличие от своего предшественника такого авторитета нет и в помине.

"Любой человек, который придет на его место, вынужден будет начинать все с нуля, то есть нарабатывать свою легитимность, признание со стороны не только масс, но и элит, кланов, которые являются неким нормативом для казахстанского общества",

– сказал Коровин в эфире радио Sputnik, передает РИА "Новости".

Как отмечает РИА ФАН, кандидатура Токаева на родине не воспринимается всерьез как полноценная замена ушедшему лидеру. Его считают скорее "переходным вариантом". Чтобы набрать политический вес, ему понадобятся годы нахождения у руля страны, и этот путь вполне в духе Елбасы, который обрел статус "лидера нации" после 20 лет правления.

Есть и другой, "форсированный" путь в лидеры. Он заключается в том, чтобы действовать жесткими и где-то даже радикальными методами, не боясь, что они не будут пользоваться популярностью как в народе, так и у элит. Однако вопрос в том, рискнет ли сменщик Назарбаева бросить вызов системе, которая строилась все последние 30 лет.

"Иначе новому руководителю страны Касым-Жомарту Токаеву просто не удержаться", – заключил политолог.