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Новый президент Казахстана станет известен досрочно

Фото: www.globallookpress.com
Имя преемника Елбасы определится в июне

Президентские выборы в Казахстане пройдут досрочно – 9 июня. Дату голосования утвердил действующий глава страны Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, решение было принято совместно с бывшим президентом Республики Нурсултаном Назарбаевым, кабмином, Конституционным советом и членами партий.

"Сейчас все мы переживаем исторический момент. Верховная власть в Казахстане была передана в спокойной обстановке в полном соответствии с Конституцией. Это вызвало уважение к Казахстану со стороны мирового сообщества", – цитирует Токаева "Спутник Казахстан".

Он подчеркнул, что досрочные выборы являются очень важным для страны шагом и "абсолютно необходимы". Также он пообещал, что выборы будут честными и прозрачными, чтобы преемник Назарбаева был легитимным.

Между тем среди потенциальных преемников Назарбаева точно не окажется его дочери. Дарига Назарбаева не собирается баллотироваться в президенты Республики. Об этом заявил изданию Tengri News ее помощник.

Последние выборы президента Казахстана состоялись в апреле 2015 года. На них безоговорочную победу одержал Елбасы – 98% голосов.

Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке 19 марта в специальном телеобращении в прямом эфире, напоминает РИА ФАН. Полномочия президента были официально сложены на следующий день согласно подписанному указу и возложены на главу правительства Касым-Жомарта Токаева. По Конституции Казахстана предполагалось, что Токаев должен был исполнять обязанности главы Республики до апреля 2020 г., пишет телеканал "360".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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