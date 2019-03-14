Досрочная отставка: Лукашенко берет пример с Ельцина

Из Белоруссии поступают тревожные сигналы

Лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко досрочно покинет свой пост. Об этом сообщают СМИ, в том числе телеграм-канал "Незыгарь" со ссылкой на источники в администрации президента Белоруссии.

Очередные выборы главы республики должны состояться в 2020 году. И Лукашенко, бессменно занимающий этот пост уже 25 лет, собирался вновь баллотироваться. В то же время он не раз говорил, что уйдет с должности президента, как только почувствует, что белорусам нужен новый лидер.

Эти слова лишь подогревают слухи о досрочной отставке президента РБ. Осенью прошлого года в СМИ активно обсуждалась утечка из Минска о том, что Лукашенко решил не позорить себя проигрышем на выборах и уйти в отставку на год раньше, как когда-то поступил первый президент России Борис Ельцин. Конечно, слов "Я устал, я ухожу" от Батьки никто не ждет, тем более и явного преемника на горизонте не видно – сын Николай еще мал, а сын Виктор, хоть и входит в Совбез РБ, но папиной харизмой не обладает.

Между тем, к досрочным выборам в Белоруссии многие готовятся, и не только внутренние политические силы. К Минску сейчас приковано пристальное внимание Запада. Посланники США и ЕС зачастили в Белоруссию. Плюсов республике от этих визитов пока никаких нет, но туманные намеки на счастливое совместное будущее слышны постоянно. Так, экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен прямым текстом посоветовал Лукашенко взять пример с Киева – и тогда Минск примут в круг избранных.

В апреле Батька по традиции обратится с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Ранее он обещал озвучить в этот раз новые стратегические ориентиры Республики. Но, возможно, приготовил и другие сюрпризы.