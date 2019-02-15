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Лукашенко отказался ехать в Германию

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Белорусский лидер предпочел Сочи Мюнхену

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отменил визит на конференцию по безопасности из-за встречи с российским президентом.

"Буквально в самый последний момент возникли определенные временные накладки. В связи с необходимостью решения важных вопросов белорусско-российских отношений... участие в Мюнхенской конференции на уровне президента Республики Беларусь не представилось возможным", – приводит РИА "Новости" комментарий пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

Белорусский дипломат отметил, что организаторы конференции предложили Лукашенко принять участие в дискуссии 16 февраля на тему "Отношения Восток – Запад" вместе с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, украинским президентом Петром Порошенко и грузинским премьер-министром Мамукой Бахтадзе.

Конференция по безопасности проходит в Мюнхене с 15 по 17 февраля.

Валентина МАЙОРОВА
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