Белорусский лидер предпочел Сочи Мюнхену

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отменил визит на конференцию по безопасности из-за встречи с российским президентом.

"Буквально в самый последний момент возникли определенные временные накладки. В связи с необходимостью решения важных вопросов белорусско-российских отношений... участие в Мюнхенской конференции на уровне президента Республики Беларусь не представилось возможным", – приводит РИА "Новости" комментарий пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.

Белорусский дипломат отметил, что организаторы конференции предложили Лукашенко принять участие в дискуссии 16 февраля на тему "Отношения Восток – Запад" вместе с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, украинским президентом Петром Порошенко и грузинским премьер-министром Мамукой Бахтадзе.

Конференция по безопасности проходит в Мюнхене с 15 по 17 февраля.

